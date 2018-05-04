Muharrem İnce'den ilginç kıdem açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 ay kıdemli olduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 11:16

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da Allah’ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağını, sadece CHP'nin değil, 80 milyonun adayı olacağını, rozetini teslim ettiğini, herkesin adayı olacağı için Türk bayrağı rozeti taktığını açıkladı.

“Daha kıdemliyim”

Kendisinin devlet yönetmek için tecrübesinin sorgulandığını ifade eden İnce, kendisinin milletvekilliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 ay kıdemli olduğunu, askere birlikte gitmeleri durumunda kendisinin çavuş olacağını, Erdoğan'ın onbaşı olacağını vurguladı.

“1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim”

İnce ayrıca, "Ne tecrübesi soruyorsun. 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıllık vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim" dedi.

"16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi?”

Bir günlük vekilden başbakan yapıldığını ileri süren İnce, "16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? İnce diploman var mı diyorsanız, 8 dönem transcriptli var. İstediğiniz zaman görün. Meydanlarda ekonomi, eğitim konuşacağız diye düşünüyorum. Kavga edeceğim, sana iftira atacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım" ifadelerini kullandı.

“Ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum?"

İnce, "CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu. Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum?" dedi.

Terör örgütleri ile mücadele

Dertlerinin 50+1'i alarak seçilmek olduğunu vurgulayan İnce, diğer bir dertlerinin de ülkeyi yönetmek olduğunu, yüzde yüz tarafsız yönetmek istediklerini, bunun görevi olduğunu, terörün her türlüsüne karşı olduklarını, PKK, IŞİD ve FETÖ ile en kararlı şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

İnce açıklamalarına şöyle devam etti:

"15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyecanı duyuyor ve yaşıyorum.

“Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı”

Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım."