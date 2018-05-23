Muharrem İnce'den cumhurbaşkanı adaylarına bağış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, tüm adaylara 500'er TL bağışta bulundu.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 12:13

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rakip cumhurbaşkanı adaylarına 500'er TL bağışta bulunarak "Güle güle harcasınlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da para yatıran İnce, Erdoğan'ın paraya ihtiyacı olmadığını ama vicdanının rahat etmesi için ona da yatırdığını söyledi.

Tüm adaylara bağışta bulundu

Ziraat Bankası TBMM Şubesi'ne gelen İnce, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Doğu Perinçek ve Temel Karamollaoğlu'na bağışta bulundu.

Her adaya 500’er TL yatırdı

Her aday için 500 TL yatıran İnce, "Değerli rakiplerim, cumhurbaşkanı adayları, güle güle harcasınlar. Sağlıklarına dua ediyorum. Jestimi yapıyorum" dedi. İşlem yaptıktan sonra dekontunu alan İnce, seçimi kazanmayla ilgili duayı kendisine yaptığını söyledi.

“Onlar da yatırırsa fena olmaz"

İnce, kendisine sorulan siz de diğer adaylardan bağış bekliyor musunuz sorusuna ise, "Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan’a da para yatırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, paraya ihtiyacı olmadığını, devletin uçaklarını, imkanlarını kullandığını savunan İnce, ancak vicdanının elvermediğini söyledi.

Adil olma vurgusu

İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde adil olacağına söz verdiğini anımsatarak, "Adil olacaksam Sayın Erdoğan'a da adil olmalıyım. Yoksa Sayın Erdoğan'ın paraya ihtiyacı yok. Devletin uçağı, devletin arabası, örtülü ödeneği her şey elinde zaten. Madem adil olacağız ona da adil olalım dedik. Cumhurbaşkanlığını da böyle yapacağım" diye konuştu.

Kendi maaşından yatırdı

Adaylara yatırdığı paranın kendisine yapılan bağışlardan değil maaşından, helal para olduğunu ifade eden İnce, "Gerçi öbürleri de helal para, bu milletin yaptığı bağış değil kendi maaşım" dedi.

İnce’ye ne kadar bağış yapıldı?

İnce, kendisine yapılan bağış miktarının sorulması üzerine de tutarı bilmediğini ancak kişi sayısının çok olduğunu söyledi.