Muharrem İnce yine sahnede! CHP'den o ili istedi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin İstanbul adayı olmak istediğini söyledi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 09:51

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçmenine hayal kırıklığı yaşatan Muharrem İnce’nin İBB adaylığı tekrar gündeme geldi.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan İnce, aday olmak istediğini söyledi.

İstanbul’da CHP’nin yaklaşık 250 bin üyesi olduğunu dile getiren İnce, üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılması gerektiğini, buradan çıkması durumunda aday olabileceğini söyledi.

İnce, İstanbul’un Türkiye demek olduğunu, 250 bin üyenin az olmadığını, bu üyelerin harekete geçmeleri durumunda bu seçimin kazanılabileceğini, İstanbul’u kazanmaları durumunda bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkacağını, cumhurbaşkanlığı seçimlerini de alacaklarını belirtti.