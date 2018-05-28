Muharrem İnce şimdi de "Hacı" oldu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, abdestsiz sokağa çıkmadığını ve her miting öncesi Ayet-el Kürsi okuduğunu söyledi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 12:25

Daha önce de kendisinin muhafazakar bir aileden geldiğini belirten CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet'e verdiği röportajda, "Solcu gruptaydım lakabım hacıydı" ifadesini kullandı.

“Kimin ne düşündüğü umurumda değil”

Sağdan ve muhafazakar kitleden oy alabilmek için sürekli dini söylemlerde bulunan İnce, üniversite yıllarında da böyle olduğunu, sol grubun içinde olduğunu, lakabının Hacı olduğunu, kendisine göre değerleri olduğunu, bunları kimseyle tartışmayacağını, kimin ne düşündüğünün umurunda olmadığını söyledi.

“Oy için Cumaya gitmem”

İnce, dün bir iddiaya girdiğini, yaptığı mitingin tam Cuma saatinde bittiğini, bazı kişilerin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Cumaya gelmez diye düşündük” dediğini, onları bu yanılttığını, bu durum sonrası oylarını kendisine vereceklerini söylediklerini, Cumaya oy almak için gitmediğini, 15 yaşından beri Cumaya gittiğini ifade etti.

“Abdestsiz sokağa çıkmışlığım yok”

Bunu çocukluk arkadaşlarının, ailesinin ve herkesin bildiğini vurgulayan İnce, kendisine göre inançları olduğunu, abdestsiz sokağa çıkmışlığı olmadığını, hiçbir mitinge Ayet-el Kürsi okumadan başlamadığını, bunların kendisinin inançları olduğunu, isteyenin beğenip, istemeyenin de beğenmeyeceğini söyledi.