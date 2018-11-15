Muharrem İnce önce kararını açıkladı, sonra da resti çekti

Muharrem İnce, İstanbul'dan aday gösterilecek kişi için eğilim yoklaması yapılması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 15 Kasım 2018 15:38

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında konuştu.

İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını öneren İnce, "Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim" dedi.

Sandık kurulmalı

Söyleminin net olduğunu dile getiren İnce, kimsenin kurtarıcı olmadığını, gelecek yerel seçimlerin demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacağını, bu seçimlerden CHP olarak galip çıkılması durumunda kaybettiklerinin bir kısmını geri alabileceklerini ya da geri almaya başlayabileceklerini, onun için yerel seçimlerin kaybettikleri açısından ve demokrasi mücadelesi açısında çok önemli olduğunu, teklifinin sandık kurulmasından yana olduğunu söyledi.

Eğilim yoklaması yapılmalı

Sandık deyince 'ön seçim' demediğini belirten İnce, bunun eğilim yoklaması da olabileceğini, İstanbul'un 39 ilçesine birer sandık kurulup, üyelerin burada oy kullanması gerektiğini, adı geçenlerin hiçbirinin rakibi olmadığını, hepsinin arkadaşı, dostu olduğunu, aday olmak isteyenlerin müracaat etmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul’a müracaat diye bir şey olmaz

İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat diye bir şey olmayacağını, bu tip tartışmalar olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugüne kadar kimse müracaat etmediğini, bunun müracaatının olmayacağını, bu işin kurtuluşunun 259 bin üyenin önüne koyulacak sandık ve oradan çıkacak kişinin aday olması ile olacağını, kendisinin bu görüşte olduğunu, bu görüşten başka hiçbir yerde ne aday olacağını, ne de başka bir şey olacağını ifade etti.