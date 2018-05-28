Muharrem İnce, o vatandaşı aradı ve özür diledi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, korumalarının yaka paça sahneden indirdiği vatandaşı arayarak özür diledi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 15:56

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma sırasında kendisi ile selfie yapmak isteyen bir vatandaş sahneye çıktı. Bu sırada devreye giren korumalar vatandaşı yaka paça sahneden aşağı attı. Daha sonra sosyal medyada büyük bir hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

Muharrem İnce'nin çelişkisi pic.twitter.com/IjSTWJ1xrd — 24 TV (@yirmidorttv) 28 Mayıs 2018

Bu durum sonrası harekete geçen İnce, "Benim yanımda çalışanların yaptığı yanlışların sorumluluğu da bana aittir. Dün İzmir’de korumalar tarafından platformdan indirilen yurttaşımızı arayarak onlar adına özür diledim" sözleri ile yaptığı görüntülü paylaşımda sahneden yaka paça indirilen vatandaşı arayarak özür diledi.