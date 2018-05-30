Muharrem İnce, o kitabı belge diye sundu ama...

Muharrem İnce, Erdoğan-Gülen görüşmesine dair iddialarını Nasuhi Güngör'ün kitabı ile ispatlamaya çalışınca rezil oldu.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 16:51

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün Kırşehir mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le görüştüğünü Nasuhi Güngör'ün kitabına dayandırarak ispatlamaya çalıştı.

2000 yılında yazılan kitap piyasada olmamasına rağmen bir şekilde bularak belge niteliği taşımayan mesnetsiz iddiaları tekrar gündeme getiren İnce'ye cevap fazla gecikmedi.

Star Gazetesi yazarı olan kitabın yazarı Nasuhi Güngör, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Güngör'ün açıklamaları şu şekilde:

20 yıl önce yayımlandı

Hayırlı günler, Bugün Kırşehir’de Muharrem İnce’nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Söz konusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti’nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu.

Somut delillere dayanmıyor

Kitapta geçen “Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi”yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

Kitap iddiaları doğru kılmaz

Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz.

Erdoğan iddiaları net bir şekilde çürüttü

Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum.

Buna razı olamam

Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ’yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam.

FETÖ'yle mücadeleye gölge düşürür

Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz. Saygılarımla…