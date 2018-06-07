Muharrem İnce, o kareler hakkında ilk kez konuştu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, camide bisiklet sürdüğüne dair montajlanan fotoğraflara sert tepki gösterdi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 15:58

24 Haziran seçimleri kapsamında Kütahyalılara hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesinin de tepki gösterdiği kendisine ait camide halay çektiği, traktör sürdüğü montajlı fotoğraflar hakkında ilk kez konuştu.

"O kareleri camiye montajlamışlar"

İş dedikçe kendisine iftira atıldığını ileri süren İnce, Samsun'da sahnede bisiklete bindiğini, Uşak'ta traktöre bindiğini, Aydın'da zeybek oynadığını, sahnede bisiklete bindiğini, o kareleri alıp camiye yerleştirdiklerini söyledi.

"Ahlaksızları namussuzları görüyor musunuz?"

İnce, "Caminin içinde bisiklete biniyormuşum ahlaksızları namussuzları görüyor musunuz? Bunlar mı Müslüman. Bak traktörle camiye girmişim. Bak camide oynuyorum" sözleri ile tekisini dile getirdi.

"Sarayı niye yıkayım?"

Er meydanında gençlere aş, iş, ekmek vaatlerinde bulunduğunu söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelip meydanlara kavga ettiğini, kavga etmeyeceğini, 1,5 milyon imam hatip liseli işsize iş bulacağını, Erdoğan'ın İnce'nin imam hatipleri yıkacek dediğini, meydanlarda o sarayı senin başına yıkacağım dediğinin kastettiği şatafat olduğunu söyledi.

İnce, "Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü kafayı yıkacağım ben. O sarayı gençlere vereceğim orayı bilim merkezi yapacağım. Ey Müslümanlar Türkiye'de 81 milyon Müslümandan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Şaşırdı bunlar. Bunlar zavallı" dedi.

Apolet krizi

Geçen günlerde bir paşanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığını hatırlatan İnce, kensinin paşaya bu işlere karışma dediğini, cumhurbaşkanı olduğunda onun apoletlerini sökeceğini, emekliye sevk edeceğini söylediğini belirtti.

Demirtaş açıklaması

İnce, "Demirtaş'ı bırak seni bile ziyaret ettim ben. Bu yorgun adamdan memlekete çözüm beklemeyin. AK Partili kardeşlerim siz de yoruldunuz millet de yoruldu. Gelin bir taze kan çözsün bu sorunları" dedi.