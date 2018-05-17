Muharrem İnce ne demek istedi?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Özal nasıl gittiyse Erdoğan'da öyle gidecek" sözleri büyük tepki topladı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 10:47

Dün akşam FOX TV'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Özal nasıl gittiyse Erdoğan'da öyle gidecek" sözleri büyük tepki çekti.

İnce, kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybederse gidip gitmeyeceği sorusuna skandal bir ifade ile cevap verdi.

İnce, "Kaybederse gitmez ne demek. Herkes nasıl gittiyse Demirel 6 kere nasıl gittiyse o da bir kere öyle gidecek. Yani Özal nasıl gittiyse o da öyle gidecek. Herkes gidecek" dedi.

FOX TV'de KJ'de bu sözlerin sadece Özal'la olan kısmını verince o sözlere büyük tepki geldi.

Hilal Kaplan, Muharrem İnce'nin alt yazıdaki lafını görseli ile paylaşarak 'Bu ne demek?' diye sorarken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da Muharrem İnce'nin bu lafına attığı tweetlerle tepki gösterdi ve "Özal 17 Nisan 1993'de şüpheli ölümle aramızdan ayrıldı. Bu 'şüpheli ölüm', meğer CHP'li İnce için Cumhurbaşkanımızı devirme formülüymüş! Ne yapacaksınız zehirleyecek misiniz?" dedi.

Tayyar ayrıca, "Özal seçimle gitmedi, istifa etmedi, görevden alınmadı, şüpheli ölümle aramızdan ayrıldı. Hal böyleyken; bu örnekle Cumhurbaşkanımızın gideceğini söylemek art niyet değilse cehalettir, cumhurbaşkanı adayı için bu da vahim bir durumdur!" dedi.