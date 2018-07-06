Muharrem İnce, gizli ABD toplantısına katılmış!

Muharrem İnce'nin Trump'ın partisine yakın bir Enstitü'de gizli bir toplantıya katıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 09:31

ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti'nin bir yan kuruluşu olan Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Republican Institute-IRI temsilcileri, 9 Şubat 2017'de Türkiye'de Muharrem İnce'ye brifing verdiği ortaya çıktı.

Enstitü'nün amacı ne?

Washington merkezli Enstitü'nün amacının "dünyada demokrasi ve özgürlükleri ileriye götürmek, ayrıca farklı ülkelerdeki siyasi partilerle iş birliği içerisinde sonuç alıcı önerilerde bulunmak" olduğu iddia ediliyor.

İnce de oradaydı

Brifinge katılanlar arasında yer alan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, orada yaşananları Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan'a anlattı.

İddiaya göre, brifing sırasında IRI Türkiye Direktörü Ilija VOJNOVİC, 'Türk Milleti'nin rahatsız olduğu AKP'nin dış politika başlıkları arasında birinci sırada Ege'de işgal edilen 18 Ada ve 1 Kayalık'ın yer aldığını' söyledi. Bunun üzerine Muharrem İnce eliyle Tanju Özcan'ı göstererek, 'Tanju Bey de o işgal edilen adalara Türk bayrağı dikecek' dedi.

İnce işgal konusunu hiç gündeme taşımadı

Takan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin o tarihten sonra Türk topraklarının işgalini gündeme taşımadığını, miting meydanlarında bile bu duruma sessiz kaldığını ileri sürdü.

Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığını altın tepside sundu

İnce'nin ısrarla işgal edilen adalar konusunu gündeme getirmediğini belirten Takan, İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başkanlığı altın tepside sunduğunu, Erdoğan karşısında yenilen İnce'nin şimdi de CHP Genel Başkanlığı'na soyunduğunu ifade etti.

“CHP’yi kuranlar büyük mücadele verdi”

Yazısında, CHP'yi kuranlar vatan topraklarındaki Yunan askerlerini denize döktüklerini ve Lozan Konferansı sırasında adaları geri almak için çok büyük gayret gösterdiklerini belirten Takan, "Lozan Antlaşması ile 150'den fazla ada, adacık ve kayalık Türkiye'nin egemenliğinde kaldı. CHP'nin kurucuları bu kadar hassasiyet gösterirken, Muharrem İnce, İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde işgal edilen 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığına sahip çıkmadı. Vatan topraklarında açılan 13 Yunan Askeri Üssünü ve vatan topraklarında elini kolunu sallayarak dolaşan 5 binden fazla Yunan askerini görmezden geldi. Türk Adalarına atanan Yunan Valisi ve Yunan Belediye Başkanlarının, adalara yerleştirilen ağır silahlar ve adalarda açılan Yunan Liselerinin hesabını sormadı. Seçim yenilgisi sonrasında da Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) adasını ziyaret ettiği ortaya çıktı" dedi.

Ahmet Takan yazısında İnce'yle ilgili şu soruları da sordu:

Ümit Yalım'ın tarih, yer ve saat verdiği söz konusu brifingte acaba Muharrem İnce'ye daha başka neler anlatıldı?.. Bu brifinglerin devamı oldu mu?.. Siyasette bu kadar da tesadüfler olur mu?.."