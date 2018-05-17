Muharrem İnce: Gazze'ye gideceğim

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olması durumunda Gazze'ye gideceğini iddia etti.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 13:26

Amasya'da miting yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada Gazze'ye gitme sözü verdi.

Müslümanların Ramazan'da ABD-İsrail işbirliği ile katledildiğini söyleyen İnce, buna artık dur denmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye gideceğini söylediğini ama gitmediğini, kendisinin cumhurbaşkanı olması durumunda Gazze'ye gideceğini iddia etti.

İnce, Türkiye'nin mutluluğu huzuru barışı kardeşliği getireceklerini, bir büyük şemsiye altında beraber yaşamak için Ferhat ile Şirin gibi dağları delip engelleri aşacaklarını, Amasya'dan bütün millete seslendiğini, yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adaylarının partiden bağımsız kampanya yürüttüğünü, bir hesap numarasına bağış toplandığını, Erdoğan'da paranın çok olduğunu, devletin imkanlarını kullandığını, kendisinin gariban cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

İnce ayrıca, "Kendinizi zora sokmayacak şekilde. Değerli Amasyalılar buradaki kömür işletmesindeki peşkeşi biliyorum. Sendikaların kapatıldığını biliyorum. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda bu sorunların hepsini çözeceğiz" dedi.

Muharrem İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Müslümanlar bu mübarek günde ABD-İsrail işbirliği ile katlediliyor. Buna dur dememiz lazım.

Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Oraya gidemedi ama Gebze’ye gitti. Ben cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim 24 Haziranda cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. 3 ay içinde yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak"