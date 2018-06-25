Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması kesinleşmesinden sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, sonuçları kabul ettiğini açıkladı.

Güncellenme 25 Haziran 2018 09:36

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" dedi.

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün saat 12.00'de açıklama yapacağını duyurdu.

Bugün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyeceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018

Sonuçlar açıklandıktan sonra sonuç ne olursa olsun, biz yine demokratik mücadelemize devam edeceğiz. Görevli arkadaşlarımızın görevleri bitene kadar görevlerine devam edecekler."