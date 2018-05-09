Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti
Daha önce Akşener ve Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce bugün de Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne'de bulunan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret etti.
İnce'nin ziyareti öncesinde cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Güvenlik güçleri, kara yolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.