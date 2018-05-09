Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti

Daha önce Akşener ve Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce bugün de Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 14:38