Muharrem İnce: Cuma'ya yetişeceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, kendisine sorulan Akşener sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 11:46

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesinin memleketi Rize'de halka hitabı öncesinde Trabzon'da basın toplantısı düzenledi. İnce'nin basın toplantısı yaptığı otelde; muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Akşener açıklaması

"Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda destekler misiniz?" sorusuna cevap veren İnce, kendisini yardımcısı yapması durumunda destek olacağını, öyle bir kompleksi olmadığını, kendisini yardımcısı yapması durumunda otobüsüne dahi bineceğini, onunla karış karış memleketi gezeceğini otobüsün üstüne çıkıp ona oy isteyeceğini, bu işin koltuk değil memleket meselesi olduğunu söyledi.

"Cuma'ya yetişeceğim”

Cumhuriyet'in haberine göre, Muharrem İnce, basın toplantısında son soruya yanıt veremeyince katılımcılardan biri "İki dakika bekleyemez misiniz" diye sordu. İnce, "Cuma'ya yetişeceğim, hoca beklemez" yanıtını verdi.