Muharrem İnce, CHP'nin İBB Başkanı adayı mı oluyor?

Muharrem İnce'nin İBB Başkanlığı hakkındaki açıklamalarına CHP'den açıklama geldi.

Güncellenme 11 Eylül 2018 15:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kapıyı kapatmadı. dedi. Bu yönde bir düşünce MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna "Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var" yanıtını verdi.

“Her tarafa, her yere aday olma hakkı var”

Öztrak, basın mensubunun kendisine yönelttiği "Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kapıyı kapatmadı. Daha önce kendisinin yine cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade etmişti. 'Bu kez olmam, şeklinde ifade kullanmam' dedi. Bu yönde bir düşünce MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna ise CHP'li Öztrak, "Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var. Dolayısıyla bununla ilgili daha başka bir şey söyleyemem" diye cevap verdi.

İnce ne demişti?

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İnce, "İBB'yi alan bir kişi (Benim üzerimden konuşmayalım) 25 yıllık saltanatı yıkacak bir kişi cumhurbaşkanlığını da alır. Şunu görüyorum. O kadar popüler olur ki onu alan kişi ne CHP Genel Başkanı kalır, ne cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kalır. Kazanırsa mutlaka cumhurbaşkanı adayı o kişi olur" demişti.