Muharrem İnce, bu yüzden CHP'den az oy alacak!

Bakan Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin partisinden daha az oy alacağını söyledi.

Güncellenme 03 Haziran 2018 14:45

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Muharrem İnce kendisine baksın. Acaba kendisi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar. Çünkü diyorlar ki; Ona oy verirsek o zaman Genel Başkanımız riske girer diye düşünüyorlar. Muharrem İnce kendisini düşünsün" dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinglerde söyledi anketlerde AK Parti’nin oylarının düştüğü yönündeki iddiaları hakkında konuşan Bakan Eroğlu, bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını, CHP’lilerin Muharrem İnce’ye ‘oy vermeyelim’ dediklerini, İnce'nin seçilemeyeceğini, CHP'den daha düşük oy alacağını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, AK Parti'nin oylarının düşmediğini, anketlerin yönlendirmek için yapıldığını, sandığın sonucuna bakmak gerektiğini, AK Parti'nin bütün seçimleri gümbür gümbür kazandığını, İnce'nin kendisine bakması gerektiğini, seçilmesinin zor olduğunu, CHP'den daha düşük oy alacağını, CHP'lilerin Muharrem İnce'ye oy vermeyelim dediklerini, İnce'ye oy verirsek o zaman Genel Başkanımız riske girer diye düşündüklerini, Muharrem İnce kendisini düşünmesi gerektiğini belirtti.