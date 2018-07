Muharrem İnce bu kez çok sert! İbretle izliyorum...

CHP'li 59 İl Başkanı'nın ortak basın açıklaması sonrası İnce, Twitter hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 15:39

CHP’nin aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 59 İl Başkanı başkanının olağanüstü kurultay sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. Bu açıklamalara Muharrem İnce, Twitter hesabından sert sözlerle cevap verdi.

İnce’den açıklama

Sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapan İnce, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Gelişmelerini üzülerek ve ibretle izlediğini ifade eden İnce, koltuğa yapışanların kalkmamak için her yolu denediğini, her yola başvurduğunu, her şeye rağmen umudun galip geleceğini, değişimin çok yakında olduğunu söyledi.

Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında. — Muharrem İNCE (@vekilince) 26 Temmuz 2018

59 İl Başkanı açıklama yapmıştı

59 İl Başkanı adına açıklama yapan Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, 16 yıllık AK Parti iktidarı sonrası demokrasi, kişilerin hak ve özgürlüklerinin gerilediğini, hukukun üstünlüğü ilkesinin çöktüğünü, başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ülkenin geriye gittiğini, dış politikanın tek adamın keyfi politikalarına terk edildiğini, bunlar ortadayken partiyi olağanüstü kurultaya götürmenin tek adama hizmet etmek olduğunu, imza sürecinin CHP’ye zarar verdiğini, 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarını analiz edilmeden olağanüstü kurultay çağrısı yapmanın doğru olmadığını, ihtiyaç olan olağanüstü kurultaydan önce birlik halinde bu karardan çıkabilmek olduğunu ifade etmişti.