Muharrem İnce, Bahçeli'ye bu sözlerle cevap verdi

Bahçei'nin "Ülkücülere husumet besliyor" dediği İnce, "35 yıllık ülkücüyüm" sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 15:36

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için memleketi Yalova'dan start verdi. Aday tanıtım toplantısının ardından Ankara'dan akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılanmıştı.

"Allaha emanet ol oğlum"

İnce bugün ise annesi Zekiye İnce'den helallik aldı. Daha sonrada memleketi Yalova'dan seçim startını verdiğini söyledi. Köydeki evinden çıkıp yine aynı köydeki baba ocağına gelen İnce, annesinin elini öptü. Zekiye İnce, "Allaha emanet ol oğlum" dedi.

"35 yıllık ülkücüyüm"

İnce annesinden helallik almasının ardından babası Şerif İnce'nin köydeki mezarlığını ziyaret etti. Burada dua eden İnce, "Baba bugünü görmeni isterdi" diyerek gözyaşı döktü. İnce ardından köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Aile bireylerini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. Eşi Ülkü İnce'yi de tanıtan İnce, "Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm." diye espri yaptı.