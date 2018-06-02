Muharrem İnce, askeri hedef aldı!

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i hedef aldı.

Güncellenme 02 Haziran 2018 12:41

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türk ordusunun generali misin AK Parti'nin il başkanı mısın Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim" dedi.

O generale tepki

Annesini görmek için Yalova'ya giden İnce, burada basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. İnce, cumhuriyet tarihinde ilk kez bir generalin bir siyasi parti başkanını alkışladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmada, vatan, bayrak, millet demediğini, aksine kendisini eleştirdiğini, bunu da o generalin alkışladığını söyledi.

30 Ağustos’ta emekli edeceğim

İlk emekli edeceği generalin bahsi geçen general olduğunu ve 30 Ağustos'ta emekli edeceğini belirten İnce, "Onun apoletlerini sökeceğim, Türk ordusunun generali misin, AK Parti'nin il başkanı mısın Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos'ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Geçen gün AK Parti'nin Malatya’da düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef alarak “Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz. Kardeşlerim; girdiği her yarışı kaybedenlerin ne kendilerine, ne de milletimize verebilecekleri bir şey yoktur” demişti.

2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de oradaydı

Erdoğan’ı bu sözleri salonun ön sıralarında bulunan TESK ve TOBB gibi patron örgütü başkanlarından büyük alkış alırken, alkışlayanlar arasında 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de bulunuyordu.