Muharrem İnce, aday olmak için şartını açıkladı

Muharrem İnce, sandık konulup kendisinin çıkması durumunda aday olacağını ve seçimin kazanılma yöntemlerini anlattı.

Güncellenme 16 Kasım 2018 11:34

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde İstanbul’dan aday olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. İnce, sandık konulursa aday olacağını, hakim gözetiminde olmasa da sandık konulmasını istediğini, örgütün bu şekilde motive olacağını, bu kez seçime kadar 100 günlük süre olduğunu, bunun yeterli bir zaman olduğunu ve kazanma şansının daha fazla olduğunu söyledi.

İsmail Küçükkaya'ya konuşan İnce, yerel seçimlerdeki adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sandık konulursa adayım

İnce, sandık konulursa aday olduğunu, hakim gözetiminde olmasa da sandık konulmasını istediğini, bu şekilde örgütün motive olacağını, bu kez seçime kadar 100 günlük süre olduğunu, bunun yeterli bir zaman olduğunu, bu sürede seçimin de kazanılabileceğini söyledi.

Nasıl kazanacak?

Sandık konulup, aday olması durumunda neler olacağını da anlatan İnce, 100 gün içinde İstanbul dışında Sivas, Trabzon, Konya, Kastamonu gibi illerde de miting yapacağını, İstanbul’da yoğun nüfusu olan illere de gideceğini, böyle yapılırsa kazanılacağını belirtti.