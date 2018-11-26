Muhalefette ittifak arayışı devam ediyor!

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için muhalefet, AK Parti-MHP ittifakına karşı kendi ittifakını kurma çabasında...

Güncellenme 26 Kasım 2018 15:35

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti ile MHP’nin karşısında muhalefet de ittifak arayışına girdi.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, 24 Haziran 2018’de yapılması planlanan yerel seçimlerde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı kurmuşlardı ama kazanamamışlardı. Öte yandan, her CHP’li aileden HDP’ye 1 oy kampanyası ile bu partinin de Meclis’te girmesini sağlamışlardı.

Yerel seçimler öncesinde yeniden ittifak arayışları devam ederken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu'yla görüştü.