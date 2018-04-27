Muhalefette Akşener krizi yaşanıyor! Bir türlü ikna olmadı

İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için 15 vekil transferi yapan CHP, Akşener'i bir türlü ikna edemedi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 11:27

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere kilitlendi. Muhalefet partilerinden şu ana kadar sadece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığı ve HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir çatı adayı çıkarmayı planlayan muhalefette Akşener krizi yaşandı. CHP ve Saadet Partisi Akşener'i bir türlü adaylıktan vaz geçiremedi. Bu kapsamda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstermek isteyen muhalefet kendi arasında uzlaşı sağlayamadı.

Kılıçdaroğlu, Akşener’i ikna edemedi

İddiaya göre, Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini istifa ettiren Kılıçdaroğlu, bunun karşılığında Akşener'den adaylıktan geri çekilmesini talep etti.

100 bin imza ile aday olacak

Akşener ise bu duruma Kılıçdaroğlu'nı memnun etmeyen bir yanıt verdi. Akşener'in hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğini, 20 milletvekili ile grup kurulmasına rağmen 100 bin imza ile aday olacağını yineledi.

“Kimse için geri adım atmayacağım”

Adaylık için vekile de ihtiyaç duymadığını belirten Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını, bu konuda kimse için geri adım atmayacağını söyledi.