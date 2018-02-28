Muhalefetin kuracağı ittifakın adı belli oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'nin 2019 seçimlerinde demokrasi ittifakı kuracağını söyledi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 09:40

Bir televizyon programında katıldığı programda soruları cevaplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 2019'daki seçimler için çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracaklarını söyledi.

Demokrasi ittifakı

2019'daki yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan ve güçlü bir demokrasi ittifakı kuracaklarını söyleyen CHP'li Erkek, "CHP olarak referandum sürecindeki ‘Hayır’ hareketi gibi, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, herkesle ve her siyasi partiyle bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.

YSK Başkanı'na yüklendi

16 Nisan'daki referandumunda tartışma konusu olan mühürsüz oy tartışmasını gündeme tekrar taşıyan Erkek, YSK Başkanı Sadi Güven için, bir televizyondaki tartışma programına YSK başkanının mesaj gönderdiğini, ‘mühürsüz oylar, geçmişte de çok emsal karar var, birçok seçimde kabul edildi’ dediğini, bunun açıkça toplumu yanıltmak olduğunu, geçmişteki kararların sandık bazında, itirazlar üzerine verilen kararlar olduğunu, 16 Nisan 2017 Referandumu’nda verilen kararın bütün Türkiye’de geçerli olmak üzere verildiğini, arada çok büyük bir fark olduğunu ve YSK Başkanı’na düşen görev derhal istifa etmesi olduğunu söyledi.