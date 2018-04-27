Muhalefetin "Gül" balonu patladı!

Abdullah Gül'ün muhalefetin uzlaşı sağlayamaması sebebi ile adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 16:34

Reuters, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi ile adaylık konusunda anlaşamadığı ne SP'nin ne de muhalefetin Çatı Adayı olmayacağını iddia etti.

Gül aday olmayacak

SP'li bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Gül'ün ısrarla Çatı Aday'ı olmak istediğini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylıktan çekilmemesi nedeni ile bunun mümkün olmadığını, CHP'ye bunun ettirmenin mümkün olmadığını, bu nedenle görüşmelerden sonuç alınamadığını, kendisinin SP'nin de adayı olmayacağını belirtti.

Yarın açıklama yapacak

Öte yandan Cuma namazı çıkışı basın açıklaması yapan Gül, yarın konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtmişti.

Gül teklifi geri mi çevirdi?

SP'li yetkili, Gül'ün adaylığında CHP'deki engellerin yanı sıra kendi partilerinden de bazı engellerin olduğunu, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun bunları aştığını, fakat daha sonra Gül'ün teklifi geri çevirdiğini ileri sürdü.

Adaylık çok düşük ihtimal

Abdullah Gül'e yakın bir kaynak ise, Gül'ün zaten 'aday olurum' demediğini, onun aday olması için devreye girenler olduğunu, onun da asgari şartlarını sunduğunu, çatı adaylığın bunlardan birisi olduğunu, bunun da sağlanamadığını, yarın ki açıklama hakkında bilgi sahibi olmadığını ama Gül'ün adaylığının çok düşük olduğunu söyledi.