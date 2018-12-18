Muhalefetin Ankara adayı belli oldu! İlk açıklama

Ankara adaylığı kesinleşen Mansur Yavaş, "Seçimi kazanmak boynumun borcudur” dedi.

Güncellenme 18 Aralık 2018 16:54

CHP Parti Meclisi'nde yapılan kapalı oylamada çoğunluğun kabul oyunu alan Mansur Yavaş’ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinleşti.

45 kabul oyu aldı

Yapılan oylamada Mansur Yavaş’ın Ankara’nın adayı olmasına dair 45 kabul oyu, 12 ret oy verildi. Mansur Yavaş, yerel seçimlere CHP listesinden girecek ve Millet İttifakı’nın adayı olacak.

Yavaş’tan ilk açıklama

CHP’nin Ankara’nın adayını açıklamasından sonra Mansur Yavaş, açıklama yaptı. Yavaş, "Seçimi kazanmak boynumun borcudur” ifadelerini kullandı.

Ankara adaylığı için kendisini aday gösteren Millet İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ile parti yöneticilerine teşekkür eden Mansur Yavaş, bu güveni seçim kazanıp, başarı ile taçlandırmanın boynunun borcu olduğunu belirterek, Yolumuz açık olsun. Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara'ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.