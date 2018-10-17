Muhalefetin Ankara adayı belli oldu

CHP'nin ve İyi Parti'nin Ankara için Mansur Yavaş'ı düşündüğü iddia edildi.

Güncellenme 17 Ekim 2018 09:44

Tüm partilerde yerel seçimlerde aday çalışmaları hızla devam ederken, muhalefet partilerinin aday adayı olarak belirlemesi muhtemel isimler kulisleri hareketlendirdi. CHP’de belediye başkanlarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim’de atılacak. Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin kazanmaya yakın olduğu 100'ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

Mansur Yavaş iki partinin de adayı olmak istiyor

CHP’de İstanbul ve İzmir adaylığı için farklı farklı isimler zikredilirken, Ankara’da öne çıkan ismin 2014 yerel seçimlerinde de CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş olduğu iddia edildi. İyi Parti’nin aday olarak göstermek istediği Mansur Yavaş’ın ise iki partinin ortak adayı olmak istediği öne sürüldü.

“Tabanın sesini dinleyeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’li bir yönetici ise, "Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanın sesini dinleyeceğiz. Genel Başkan'ın ifadesiyle sandık birliği, ittifakından yanayız. Ama aşağıdan böyle bir talep gelirse tabii bu da değerlendirilir. Ama şu anda yok" açıklamasında bulundu.