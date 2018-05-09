Muhalefet, Yıldız Tilbe'nin peşinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Twitter'da başlayan furya sonrası muhalefet Yılsız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" şarkısının peşine düştü.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden sonra sosyal medyada "T A M A M" adı altında paylaşım yapılmaya devam ediliyor. Twitter'da bu bağlığa destek verne muhalefet ise bu kapsamda ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin şarkısının peşine düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği sözlerinin ardından başlayan "T A M A M" akımına muhalefet liderleri de sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla katıldı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'nun bu şekilde paylaştığı mesajların ardından adaylar "T A M A M" temalı şarkıları seçim şarkısı yapmak için harekete geçti.

Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısı için muhalefet partilerinin yarış halinde olduğu ortaya çıktı. Şarkının nakarat kısmında "Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni/ Ben kötüyüm sen iyi mi?/ 1, 2, 3, 4 tamam/ Daha da katlanamam" ifadeleri yer alıyor.