Muhalefet tek çatı altında birleşti!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yarın ittifak protokolü imzalayacak.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 09:19

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) 4’lü ittifak yapma konusunda anlaşmaya vardı. Partilerin tam yetki verdiği heyetler, ilkeler çerçevesinde görüşürken, netleştirilen protokolün bugün liderlere sunulması bekleniyor.

İsim tam belli değil

Dört partinin yarın saat 15.00'te protokol imzalayacak. Yapılacak bu ittifakın isminin de ne olacağı belli oldu. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimlerinin öne çıktığı belirtildi. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderlerin vereceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yok

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti kendi adayını destekleyecek ama milletvekili seçimlerinde ittifak söz konusu olacak. İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.