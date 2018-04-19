Muhalefet kanadından ilk hamle! İki parti bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime erken gidileceğini açıklamasından sonra Ankara kulislerini hareketlendiren bir olay yaşandı.

Güncellenme 19 Nisan 2018 12:12

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gelecek hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini açıkladı. Ankara'da yapılacak görüşmede 24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimin ele alınacağı öğrenildi.

Yapıcıoğlu- Karamollaoğlu bir araya gelecek

İddiaya göre, seçimin erken yapılmasına dair karar alındıktan sonra ittifak için kolları sıvayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

Gül ile de görüşeceklerini açıkladı

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığına dair bir soruya, kendilerinin diyaloğa açık olduklarını, herkesle görüşeceklerini, şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceklerini, Gül ile de fırsat olduğunda görüşeceklerini söylemişti.

İYİ Parti’den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, YSK'nın erken seçime girmesine dair herhangi bir engel koyması durumunda DP ve SP ile seçime gireceklerini, yasaların gereğini yerine getirdiklerini, İYİ Parti'nin seçime mutlaka gireceğini söyledi.