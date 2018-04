Muhalefet, Abdullah Gül'de birleşemedi!

İYİ Partili Koray Aydın, CHP ve SP'nin Gül'ü aday gösterebileceklerini, kendi adaylarının Akşener olduğunu, HDP'nin de kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı belli fakat muhalefetin ortak bir aday mı yoksa her partinin kendisinin bir aday mı çıkaracağı merak konusu oldu. İYİ Parti'yi kurduğu günden bu yana aday olduğunu her fırsatta belirten Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde her durumda aday olduğunu bir kez daha açıkladı. Kulisler ise CHP'nin Akşener'i 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı için ikna etmeye çalıştığını iddia ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, adaylarının kesinlikle Meral Akşener olduğunu, CHP'nin ve SP'nin istemeleri durumunda Gül'ü aday gösterebileceklerini söyledi.

Aydın, İYİ Parti'nin çatı adayı fikrine sıcak bakmadığını, bu fikrin her zaman ters teptiğini, kendilerinin motive olduğunu, Akşener'in 5 ayda 56 il gezdiğini, yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare ettiğini, Gül bu konuda hiç çalışmadığını, sadece teklif beklediğini, çatı adayda olmayacaklarını ifade etti.

Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi ile işbirliği yapmak istediklerini bunun da büyük bir kısmının halledildiğini belirten Aydın, parlamenter sistem istediklerini, hukukun üstünlüğünü istediklerini, her partinin en güçlü ismiyle çıkması gerektiğini, CHP ve SP'nin "En güçlü adayımız Gül" demesi durumunda onunla çıkması gerektiğini, kendilerinin en güçlü adayının Akşener olduğunu, HDP'nin de kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili hakkında değerlendirme yapan Aydın, onların YSK'nın kendilerinin seçime girmesini engellemesine yönelik atak yaptıklarını, hayatları boyunca kendilerine teşekkür edeceklerini, bu vekillerin istedikleri zaman gidebileceklerini ve kalabileceklerini belirtti.