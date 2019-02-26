Muhafız'ın kadrosunda Cüneyt Arkın sürprizi

Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız'ın kadrosuna usta oyuncu Cüneyt Arkın da dahil oldu.

Güncellenme 26 Şubat 2019 12:33

İlk sezonu ile izleyenlerin büyük beğenisini kazanan ve Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi olan Muhafız’ın merakla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Dizideki sürpriz isim ise dikkatlerden kaçmadı.

Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız, yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında oldukça pozitif yorumlar almış, Netflix'in başarılı yapımlarından biri olarak anılmaya başlanmıştı.

Ünlü dizinin kadrosuna Yeşilçam’ın efsane ismi usta oyuncu Cüneyt Arkın da dahil oldu.