Muhafız'ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı

Muhafız dizisine dair samimi açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü, ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığını ama yayın tarihini bilmediğini söyledi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 10:39

Netflix'in ilk Türk dizisi olan ve tüm dünyada izleyici ile buluşan Muhafız’da Zeynep karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, bir dergiye özel açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, dizinin yeni bölümlerinin çekildiğini fakat ne zaman yayınlanacağını bilmediğini söyledi.

İkinci sezonun çekildiğini belirten Hazar Ergüçlü, ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bir fikirleri olmadığını, üçüncü sezona dair bir bilgileri olmadığını, Netflix ile çalışmanın çok konforlu olduğunu anlattı.

“Her şey tamamen yapım kalitesine bağlı”

Ünlü oyuncu, dijital ortamdaki dizilerle ekrandakiler arasında farkları, "Her şey tamamen yapım kalitesine bağlı. Bu doğrudan yansıyan bir etken. Televizyon dizilerinde bir reyting sistemi var. İki platformda da başka türlü bir rekabet var” sözleri ile anlattı.

Projeye nasıl dahil oldu

Projede nasıl yer aldığı konusunda da açıklama yapan Hazar Ergüçlü, dizinin çekildiğini ilk başta magazinlerden öğrendiğini, sürekli "Çağatay Ulusoy'un Netflix'te yeni bir dizisi başlayacak" gibi söylentiler duyduğunu, kadın karakter için bazı arkadaşlarının deneme çekimlerine gittiğini, karakter seçimiyle ilgili sürekli haberler çıktığını, bir gün kendisinin de deneme çekimine çağırıldığını, sonra yönetmenle görüşmeye davet edildiğini, her şeyin birdenbire geliştiğini, bir anda bu kadar kolay bir şekilde kendisini işin içinde bulduğunu, çok uzak göründüğü için inanamadığını, kabul edilince çok mutlu olduğunu söyledi.

Dövüş dersleri almış

Hazar Ergüçlü; çekimlerin hızlı bir şekilde başladığını, dövüş dersleri almaya başladığını, ekiple ve yönetmenle çalışmaya; önceden mekanlara gidip prova yapmaya başladıklarını, Çağatay Ulusoy’la ikili provaları olduğunu, Zeynep’in dışarıdan bakıldığında, sert görünen ama içinde hassas, incinmeye müsait bir karakter olduğunu, küçükken annesini kaybetmiş ve Hakan'la en önemli ortak noktalarından birinin bu olduğunu, bu durumun onları hem yakınlaştırdığını hem de uzaklaştırdığını, gelgitli ve didişmeli bir ilişkileri olduğunu ifade etti.