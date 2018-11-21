Mucizevi besin kereviz!

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve vücutta bulunan ödemin giderilmesi için tercih edilen kerevizin faydaları saymakla bitmiyor.

Güncellenme 21 Kasım 2018 14:52

Kış aylarının gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini alan hem düşük kalorili hem besleyici özelliği yüksek hem de ekonomik bir besin olan kerevizin pek çok faydası bulunuyor. Uzmanlar, kerevizin sindirim sorunları, tansiyon, kas kramplar, gut ve artrit ile mücadelede önemli bir besin olduğunu söylüyor. Aynı zamanda yaşa bağlı olarak ortaya çıkan görme bozuklukları, kanser, kalp hastalıkları gibi sorunlara karşıda koruyucu bir etkiye sahiptir. Yaygın olarak görülen durumlardan birisi de yorgunluk, kalp ve uyku bozuklukları, kaslarda oluşan kramplar olarak ortaya çıkan magnezyum eksikliği sorunlarına karşı da kereviz önemli bir besindir.

En sağlıklı sebzeler arasında yerini alan kereviz, işlem görmüş ve rafine olmuş besinlerin vücuda bıraktığı hasarların giderilmesi açısından ve pek çok hastalığa karşı koruyucu olması bakımından önemlidir.

Kerevizi yemek olarak tüketmek istemeyenlere uzmanlar, çorba, salata, buharda pişirerek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda kerevizin yapraklarını evde turşu kurarken de kullanabilirsiniz. Alerjik bir besin olması bakımından alerjisi olmayan kişilerin haftada en az iki kez tüketmesi gerekir.

Sinire, strese karşı kereviz

Böbrekten karaciğere, stresten tansiyona kadar pek çok soruna karşı kereviz tüketmek çok önemlidir. Uzmanlar A, B, E ve C vitamini bakımından zengin olan kerevizin fosfor, çinko, bakır, mangan ve selenyum mineralleri içermesi bakımından kerevizinin önemine vurguluyor. İştah açma özelliğinin yanı sıra ağız kokusunu da ciddi oranda azaltır ve cilde büyük faydası vardır.