MTM'den çok konuşulacak anket!

MTM'nin sosyal medyadan yaptığı araştırmada Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek ilk sırada yer aldı.

Güncellenme 06 Haziran 2018 16:29

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala MTM tarafından yapılan sosyal medya araştırmasında cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan isim belli oldu.

İlk sırada İnce yer alıyor

MTM'nin bir haftalık ölçümlerine göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce az bir farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçerek birinci sıraya yerleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci sırada yer aldığı araştırmada, İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener üçüncü sırada, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise dördüncü sırada yer aldı.

Perinçek son sırada yer aldı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın beşinci sırada yer aldığı araştırmada, Vatan Partisi cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek altıncı ve son sırada yer aldı.

Geçen ay ilk sırada Erdoğan vardı

MTM’nin Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirdiği araştırmada Erdoğan birinci, İnce ikinci, Akşener üçüncü, Karamollaoğlu dördüncü, Demirtaş beşinci, Perinçek ise altıncı sırada yer alıyordu.

Kim, ne kadar konuşuldu?

MTM son yaptığı sosyal medya araştırmasına göre, ilk sırada Muharrem İnce 1 milyon 373 bin 247 ileti (önceki hafta 1 milyon 92 bin 148 iletiyle 2. sıradaydı), 2. sırada Tayyip Erdoğan 1 milyon 325 bin 550 ileti (önceki hafta 1 milyon 315 bin iletiyle 1. sıradaydı), 3. sırada Meral Akşener 358 bin 872 ileti (önceki hafta 280 bin 852 iletiyle aynı sıradaydı), 4. sırada Temel Karamollaoğlu 167 bin 457 ileti (önceki hafta 181 bin 703 iletiyle 5. sıradaydı), 5. sırada Selahattin Demirtaş 150 bin 107 ileti (önceki hafta 201 bin 922 iletiyle 4. sıradaydı), 6. sırada Doğu Perinçek 53 bin 956 ileti (önceki hafta 45 bin 444 iletiyle aynı sıradaydı).

Alçı ile canlı yayın popüler yaptı

Geçen hafta ikinci sırada yer alan İnce, bu hafta 1.373.247 ileti ile 1. Sırada yer aldı. Öte yandan, İnce’nin; Habertürk’te Nagihan Alçı ile diyalogları, farklı illerdeki mitingleri, seçim vaatleri sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

Erdoğan hakkındaki paylaşımlar arttı

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu haftaki sosyal medya yansımaları, geçen haftaya oranla arttı. Erdoğan’dan bahsedilen sosyal medya paylaşım adedi 1.325.550 oldu.