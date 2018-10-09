Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

Kısaca MTV olarak adlandırılan motorlu taşıtlar vergisi tüm motorlu kara, hava ve deniz taşıtları tarafından ödenmesi gereken bir vergi türüdür.

Güncellenme 09 Ekim 2018 22:26

Motorlu araçların trafik sicil kayıtlarının yapılmasının hemen ardından bu verginin de ödenmeye başlanması gerekir. Taşıt sahipleri motorlu taşıtlar vergisi hakkındadetaylı bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü yılda 2 defa ödenen bu verginin geciktirilmesi cezai yaptırımların devreye girmesine sebebiyet verir. Ülkemizde MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor.

Taşıtların sicil kayıtlarının yaptırılmasının ya da silinmesinin ardından MTV ödemelerinin ne zaman yapılacağı hatta yapılıp yapılmayacağı konusunda akılların bir hayli karışık olduğunu söyleyebiliriz. İlk 6 aylık dönemde araç kaydının silinmesi durumunda ikinci 6 aylık süreç için verginin ödenmesi gerekiyor. Şayet aracın kaydı ikinci 6 aylık dönemde silinmiş ise bu durumda sonraki yıla kadar vergi ödemesine gerek kalmıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Aracın özellikleri ve taşıt değeri motorlu taşıtlar vergisi ödemesinin ne kadar yapılacağı konusunda belirleyici unsurlardan ilkidir. Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil, tır gibi araç türlerinin MTV ödemeleri farklıdır. Taşıt değerlerinin belirlenmesinde ise pek çok farklı faktör etkili oluyor. Aracın yaşı, silindir hacmi, oturma kapasitesi gibi unsurlar bir arada değerlendirilir ve bir hesaplama yapılır. Bu hesaplama sonucunda ise ödenmesi gereken MTV vergisi belirlenir.

Ancak bazı araçlar için farklı unsurların da devreye girdiğini unutmamak lazım. Örneğin kamyonlar için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinde kamyonun toplam ağırlığı da dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor. Motorlu taşıtlar vergisi araçların bağlı olduğu ilin veya ilçenin vergi dairelerine ödeniyor. Aynı zamanda bazı bankalara da ödeme yapılabiliyor. Ancak bankanın anlaşmalı olması gerektiğini de unutmamak lazım.

Son yıllarda yapılan yeni düzenlemeler ile internet üzerinden de MTV ödemelerinin yapılabilmesine olanak tanındı. Ancak internetten ödeme yapıldığında alınan e-dekont makbuz olarak kullanılamıyor. Bu yüzden online olarak yapılan ödemenin ardından bankaya giderek ödeme yapıldığına dair makbuz alınması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi hakkında daha fazla bilgi almak için Generali internet sitesine tıklayabilirsiniz. Bu sitede aradığınız her türlü bilgi detaylı bir şekilde yer alıyor. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.