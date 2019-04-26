"Motorcu Dostu Trafik" projesinin ikinci etabı için start verildi!

“Motorcu Dostu Trafik” projesinin ikinci etabı ile 3 bin 500 motosiklet sürücüsüne ulaşılacak. Proje sayesinde güvenli bir sürüş ortamı oluşturulacak.

Güncellenme 26 Nisan 2019 14:01

Trafikteki motosiklet sürücüleri ile diğer sürücülerin birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması hedefiyle geçtiğimiz yıl Aytemiz’in liderliğinde başlayan “Motorcu Dostu Trafik” projesinin ikinci etabı başlıyor. Projenin 2019 yılındaki ikinci etabında yeni etkinlikler ile birlikte 3 bin 500 motosiklet sürücüsüne ulaşılacağı düşünülüyor.

Amaç güvenli bir sürüş ortamı sağlanması ve empati

Aytemiz’in “Motorcu Dostu İstasyon” projesinin bir ileri aşaması olarak, “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçen “Motorcu Dostu Trafik” sosyal sorumluluk projesinin ilk etabı tamamlandı. 2018 yılında başlatılan Motorcu Dostu Trafik projesi, yeni hedeflerle 2019 yılı ikinci fazına başlıyor. İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.

“Motosikletler de en az otomobiller kadar önemsenmeli”

Motorcu Dostu Trafik Projesi’nin ilham kaynağı olan Motorcu Dostu İstasyon projesinde yola çıkılırken, otomobilden sonra en fazla tercih edilen ulaşım aracı olan motosikletlerin, en az otomobiller kadar önemsenmesi gerektiği bilinci ile hareket ettiklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “2 yılda 160 istasyonumuzda bu konseptimizi uyguladık. Böylece motosiklet sürücülerinin, istasyonlarımızda güvenli yakıt alışverişi yapmalarına ve konforlu zaman geçirmelerine katkı sağladık.” dedi. Aytemiz’in motosiklet kullanıcılarına verdiği değeri ve yapılan çalışmaları da aktaran Ahmet Eke “‘Motorcu Dostu İstasyon’ kavramımız özellikle motosiklet sürücülerinden pek çok takdir mesajı aldı ancak projemizin uluslararası bir ödüle layık görülmesi de bizlere ayrıca gurur verdi. Projemiz yapılan değerlendirme sonrasında, ABD merkezli piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından verilen "Müşteri Değeri Liderliği" ödülü ile taçlandı” dedi. Ahmet Eke “Motosiklet sürücülerine verilen önem, sunulan imkanlar ve onlar için yapılan çalışmalar ile alınan bu ödülü; motosiklet sürücülerinin hayatlarını kolaylaştırmak, güvenliklerini sağlamak ve trafikteki empati hareketine destek vermek adına emek veren, çaba sarf eden, zaman ayıran her bir Motorcu Dostuna ithaf ediyoruz” diye sözlerine ekledi.

“18 ilde yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaştık”

Aytemiz’in yanı sıra Castrol, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) ve MKSF’nin (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu) desteği ile hayata geçen Motorcu Dostu Trafik projesinin 1 yıla yayılan ilk fazını geride bıraktıklarını söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Proje kapsamında 2018 yılı içerisinde birçok faaliyette bulunduk. Projemizin Türkiye geneline yayılabilmesi için yaptığımız “Asil Özbay ile yol deneyimleri” gezici etkinliklerimizle 18 ilde yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaştık. İstanbul Koşuyolu'nda hazırlanan özel eğitim pistimizde, güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması için oluşturduğumuz özel eğitim programı çerçevesinde proje için devreye alınan www.motorcudostutrafik.com.tr web sitesinden tarafımıza başvuran yüzlerce motosiklet sürücüsüne eğitim verdik. Şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde ilgili alanlarda projeye dikkat çekerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla motosikletlilere fosforlu donanım, diğer araçlara ise yine fosforlu proje logolu, dikkat çekici stickerler dağıttık” diye açıkladı.

“Motorcu Dostu Trafik” projesi kamu spotu yayında

Motorcu Dostu Trafik projesi başladığında, en önemli hedeflerinden birinin projenin kamu spotu vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştırılması olduğunu ve bu hedefe ulaştıklarını belirten Eke, “Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün desteğini aldığımız kamu spotumuz planlandığı şekilde televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Bundan sonra da projeyi tüm Türkiye’ye yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Kuryelerin trafikteki davranışları, tüm motorculara bakış açısını şekillendiriyor”

“Motorcu Dostu Trafik” projesinin ilk fazında motorlu servis personelleri ve kuryelerin “motorcu” imajında etkili olduğunu tespit ettiklerini belirten Ahmet Eke, “Çağımızın bir gereği olarak hızla hayatımıza giren kuryelerin trafikteki davranışları, tüm motorculara bakış açısını şekillendiriyor. Buradan hareketle, projemizin ikinci fazında, bu konuya biraz daha eğilmeye karar verdik. Ülkemizin bu konuda, kurumsal olarak en büyük organizasyonlarından biri olan fiyuu markası ile birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Motorcu Dostu Trafik projesinin ikinci fazında yapılması planlanan projelerden de bahseden Ahmet Eke, “Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edeceğiz. Bunun için kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların ve otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Türkiye’de 600’e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonlarını görsel malzemelerle donatarak konuyu sürekli gündemde tutacağız” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda da daha hassas olunmasını sağlamak istediklerini belirten Eke, Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında projeyi hatırlatacaklarını söyledi.

“Sabit ve gezici eğitimler hakkında bilgi vereceğiz”

Projenin ikinci etabında “Asil Özbay ile Yol Deneyimleri” gezici aktivitelerinin en az 5 ayrı kent merkezine daha taşınacağını da dile getiren Ahmet Eke, “Gezici aktivitelerimizin yanı sıra Motorcu Dostu Trafik projemiz ile birçok üniversite etkinliğine ve motosiklet festivallerine de katılım sağlayacağız. Tüm bu etkinliklerin öncesinde yerel ve ulusal medya kullanımları ile eğitimlerin yer ve saatlerini duyuracağız. Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtacağız. Proje web sitesi ve sosyal medya iletişim araçları kullanılarak, proje kapsamında belirlenen hedefler, konuyla ilgili istatistikler, iş ortak ve destekçilerinin gerçekleştirdiği aktiviteler, sabit ve gezici eğitimler hakkında bilgi vereceğiz” dedi.