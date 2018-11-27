Moskova'ya iniş yapan Galatasaray kafilesini, soğuk hava ve yoğun kar yağışı karşıladı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 18:05

Moskova’ya giden Galatasaray’a kar sürprizi… İstanbul’daki 16 derece sıcaktan eksi 4 derecedeki Moskova'ya iniş yapan Galatasaray kafilesini soğuk hava kadar yoğun kar yağışı da endişelendirdi. Yarın gece maç saatinde sıcaklığın eksi 8 derece olması ise keyifleri iyice kaçırdı.

Bazı önlemler alındı

Galatasaray'da futbolcuların yarınki maçta sıkıntı yaşamaması için özel beslenme programı hazırlanırken, içlik, vücut ısısını sabit tutacak krem gibi bazı önlemler alındı.

Terim’in eşi ve kızı da Rusya’ya gitti

Vnukovo Havalimanında sarı-kırmızılıları az sayıda Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim'e çiçek verdiler. Teknik direktör Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'le kızı Buse de karşılaşmayı izlemek için takımdan 1 gün önce Moskova'ya gitti.