Moskova'da okulda silahlı saldırı: 4 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci okulda silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 05 Eylül 2017 14:07

Rusya'nın başkenti Moskova'da okula yakın bir noktada bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda 4 kişi yaralandı. Okulda öğrenci olan bir gencin ateş açıtığı bildirildi.

Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak “15 yaşındaki genç sınıfa havalı tüfekle ateş açtı ve sis bombaları attı” dedi.

Kaynak, olayda 4 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yerel yetkililer arasından bir kaynak da “Çocuklar evine gönderildi. Okul bugün kapalı kalacak derslere yarın başlanacak” dedi.

Sputnik’e konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak da saldırgan gencin gözaltına alındığını söyledi. Kaynak “Saldırgan gözaltına alındı. Olayda kadın bir öğretmen ve üç öğrenci yaralandı. Ölen yok” dedi. Kaynak yaralıların olay sırasında panik nedeniyle sınıfın penceresinden atladıkları için yaralandıklarını ifade etti.

Rus haber ajansı RT'nin bildirdiği habere göre olay Moskova'nın 20 kilometre kuzey doğusundaki Ivanteyevka kasabasında bir okulda gerçekleşti. CNN Türk