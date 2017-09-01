Morata'dan Chiellini'ye 'goril' benzetmesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kadrosuna kattığı Alvaro Morata, eski takım arkadaşlarından Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini hakkında değerlendirmeler

Güncellenme 01 Eylül 2017 11:05

Bu yaz transfer döneminde Juventus'tan Chelsea'ye transfer olan Alvaro Morata, eski takım arkadaşları Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini hakkında açıklamalarda bulundu.



Ülkesinin Tuttosport gazetesine konuşan İspanyol golcü, efsane İtalyan file bekçisi Buffon için, "Buffon bir uzaylı. Her şeyi tahmin edebiliyor. 20 yıllık bir kariyer... Artık bir forvet oyuncusunun neler yapacağını biliyor" değerlendirmesinde bulundu.



Eski takım arkadaşı, deneyimli stoper Chiellini'yi de değerlendiren Morata, "Chiellini ile bire bir oynamak, bir goril ile aynı kafeste kalıp yemeğini çalmak gibi bir şey. Bire birde onu geçmek imkansız" diye konuştu.



İspanyol golcü, 2014-15 sezonunda Juventus forması giymiş ve gösterdiği performansla Real Madrid tarafından "geri alma" opsiyonu kullanılarak satın alınmış, bu sezon transfer döneminde ise Chelsea'ye 62 milyon Euro karşılığında satılmıştı.



Morata, bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol ve 2 asistle 4 gole direkt katkı sağlama başarısı gösterdi.

Fanatik