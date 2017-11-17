Moody's'ten Türkiye yıllık kredi analizi raporu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi profilinin siyasi risklere karşı koruduğunu bildirdi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 23:18

Moody's, Türkiye ile ilgili yıllık kredi analizi raporunu yayımladı.

Dış hassasiyetlere karşı ekonomi dengelendi

Türkiye'nin kredi profilinin dirençli ekonomisi ve güçlü kamu finansmanını siyasi risklere ve dış hassasiyete karşı dengelediğine dikkat çekilen raporda, ayrıca, Türkiye'nin kredi profilinin geniş ve esnek orta gelirli ekonomisini, dayanıklı büyümesini ve olumlu demografisini yansıttığı vurgulandı.

Türkiye güçlü bir kaynak

Raporda, Türkiye'nin kamu finansmanının geçen yıl boyunca ağırlaşmasına rağmen, ülkenin dirençli ekonomik büyümesi ve kamu borcu ölçütlerinin yönetilebilirliğinin kredi için önemli zemin sağladığının altı çizildi.

Kamu finansmanının Türkiye'nin kredi değerliliği için güçlü bir kaynak olduğuna vurgu yapılan raporda, öte yandan küresel olarak yükselişte olan faiz oranları ortamının mali sonuçları zorlayabileceğine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2018'de yüzde 30'un altında kalmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin kredi notu

Moody's, raporunda, Türkiye'nin kredi notu veya görünümü ile ilgili bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Kuruluş, 18 Mart'ta, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" seviyesinde tutmuş, görünümünü ise durağandan negatife çekmişti.