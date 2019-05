MİZELLE, "Your Map" ile modaya yeni bir soluk getirdi

MİZELLE, "Your Map" koleksiyonu ile moda dünyasına farklı bir renk getirdi.

Güncellenme 30 Nisan 2019 18:00

Modaya ve e- alışverişe yepyeni bir soluk getiren MİZALLE ‘Your Map’ İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu görücüye çıktı.

Modada sadelik ön plana çıktı

Four Seasons Hotel at The Bosphorus’da gerçekleşen “MİZALLE ‘Your Map’ İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon” lansmanında, şehirli kadınların aradıkları şıklığı, modern çizgilerle birleştirerek; modada sadelik şıklık ve zerafeti ön plana çıkaran tasarımlar yer aldı.

Önemli isimler lansmana katıldı

MİZALLE ‘Your Map’ İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon lansmanına iş, sanat, moda, spor ve memiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Her kadının her tarzına ve beğenisine uygun birbirinden farklı tasarımlar sunan MİZALLE; gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarını mizalle.com adresine girerek tüm kreasyonu keşfedebilirsiniz.