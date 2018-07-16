MİT'ten PYD'yi bitirecek hamle!

MİT, terör örgütü PYD/YPG'den kaçmak isteyen A.K.'yı operasyonla Türkiye'ye getirdi.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 13:08

Türkiye ve ABD arasındaki uzlaşma anlaşmasına göre, Menbiç'ten çekilecek olan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'den kopmalar başladı. İddiaya göre, terör örgütü PYD/YPG içinde bulunan üyeler teslim olmak istiyor.

Türk istihbaratı örgütten kaçmak isteyenlerin peşinde

Türk istihbaratının, teslim olmak isteyen ve örgütten kaçmayan, kaçtığında ise Türkiye'de kendisine kötü davranılacağı telaşı yaşayan örgüt üyeleri ile irtibata geçti. Örgüt üyeleri teslim olması konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.

Teslim olmak istedi

Habertürk'ün haberine göre, Menbiç'te PYD/YPG'nin askeri hastane sorumlusu 38 yaşındaki A.K.'nin de terör örgütünden kaçmak istediği belirlendi. Bunun üzerine A.K. ile hemen iletişime geçen güvenlik güçleri, Türk askerlerinin bulunduğu güvenli bir bölgeye gelip teslim olması konusunda ikna etmek için çalışmalara başladı.

Operasyonla örgütten kaçırıldı

Yapılan görüşmeler sonrasında A.K.'nın terör örgütünden tek başına kaçamayacağını belirleyen istihbarat birimleri, gizli bir operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda, A.K. önce Menbiç'te güvenli bir bölgeye yönlendirildi. Daha sonra bu bölgeden alınan A.K., istihbarat elemanlarının yardımı ile Fırat Kalkanı bölgesine getirildi.

Beş yıl önce evden kaçmış

Burada sağ salim teslim alınan A.K., Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı. A.K. verdiği ifadede, yaklaşık beş yıl önce evden ayrılıp örgüte katılan ağabeyi B.K.'yı getirmek için Suriye'ye gittiğini belirtti. Bir çatışmada kardeşinin öldüğünü belirten A.K., bundan sonra kendisinin de örgüte katıldığını söyledi. Örgüt için birçok görevde bulunduğu öğrenilen A.K.'nin en sonra Menbiç'te askeri hastane sorumlusu olduğu bildirildi.

İkna çalışmaları sürüyor

Pişman olduğunu belirten ve terör örgütü PYD/YPG ile ilgili önemli bilgiler verdiği ileri sürülen A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçlerinin teslim olmak isteyen diğer terör örgütü üyeleriyle de irtibata geçip ikna çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.