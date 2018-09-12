MİT'ten nefes kesen operasyon!

MİT, sınır ötesi operasyonla 2013'te Reyhanlı'yı kana bulayan teröristi Türkiye'ye getirdi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 11:43

MİT Başkanlığı tarafından Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonda, 2013’te Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT nokta operasyonu yaptı

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Paketlenip Türkiye'ye getirildi, sorguda suçunu itiraf etti



MİT'ten Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'e Suriye'de operasyon https://t.co/Wz4hRvJUla pic.twitter.com/kWmx0jCd7j — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 12 Eylül 2018

“Mavi” kategoride yer alıyordu

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı.

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye'de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.

Operasyonun tüm aşamaları MİT tarafından gerçekleştirildi

Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.

FETÖ ve PKK’lı teröristler bir bir Türkiye’ye getiriliyor

Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "terörle kaynağında mücadele" amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye'ye getirildi.

52 kişi hayatını kaybetmişti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

33 kişi yargılanıyordu

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

8 terörist kırmızı bültenle aranıyordu

Yusuf Nazik'in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.

FETÖ’cü savcı raporu sümen altı etti

Öte yandan, patlama öncesinde MİT tarafından eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönem Reyhanlı Savcısı olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan Şişman'a iletildiği ancak Şişman'ın söz konusu raporu sümen altı ederek patlamanın gerçekleşmesine neden olduğu da ortaya çıkmıştı.