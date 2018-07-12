MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe! İki isim Türkiye'ye getirildi

MİT, yurt dışı operasyonu ile iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 16:12

MİT'in yurt dışında yaptığı FETÖ operasyonu sonucu örgütün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT yurt dışında yakaladı

Gelen bilgiye göre FETÖ ile mücadele kapsamında, operasyonlara devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı.

Örgüt üyelerinden olan İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.

Özdemir, "Azerbaycan kasası” olarak biliyordu

FETÖ'cü Özdemir'in 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdiği, terör örgütünün bir dönem Azerbaycan'da hususi işlerini yürüttüğü, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak görev yaptığı iddia edildi. Bakü'de FETÖ adına inşaat işleri yapan Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin arama kaydı bulunuyordu.

Yiğit, iş adamlarının imamıydı

Ukrayna'da yakalanan diğer bir FETÖ üyesi olan Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlenirken, iş adamlarından "himmet" topladığı, bu paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer ettiği, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı belirtildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı bulunuyor.