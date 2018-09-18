MİT'te FETÖ depremi! Çok sayıda asker gözaltına alındı

ByLock kullanan ve FETÖ'nün mali işlemlerinden sorumlu üyeleri ile MİT'te aktif görevde bulunan 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 10:22

İstanbul merkezli başlatılan operasyonda FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen ve örgütün mali yapılanmasında yer aldığı belirlenen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ByLock kullanan ve mali işlerden sorumlu kişiler tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 43 kişi ve örgütün mali işlerinden sorumlu olduğu iddia edilen 17 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

60 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi. Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

MİT’te de FETÖ operasyonu

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevli askerlere yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında aktif görevde olan 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

15 Astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevlendirilen askerlerden önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

İşlemler devam ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu öğrenilirken gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam ediyor.