Mitingler iptal diyen İnce'den yeni hamle!

Dün akşam sesindeki rahatsızlık nedeni ile mitinglerini iptal edebileceğini belirten İnce'nin Bartın ve Zonguldak mitinglerini yapacağı ileri sürüldü.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 11:52

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin iptal edildiği bildirilen Bartın ve Zonguldak mitinglerinin yapılacağı duyuruldu.

Dün akşam Twitter'dan açıklama yapan İnce, yarın yapılması planlanan mitinglerin iptal edilebileceğini duyurarak, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" demişti.

Madenci Anıtı'na gelerek hazırlıkları yakından takip eden CHP İl Başkanvekili Hakkı Güney, alanda telefon trafiğini sürdürdü. Güney, Muharrem İnce'nin ekibiyle yaptığı görüşmede mitingin gerçekleştirileceği bilgisini aldıklarını söyledi. Gazetecilere açıklamada bulunan Güney, "Muharrem bey Zonguldak'a geliyor. Miting hazırlıklarına tekrar başlıyoruz. Rahatsızlığı vardı, heyetle gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Muharrem bey tekrar kararını verdi. Bunun üzerine Zonguldak'a geliyor" ifadelerini kullandı.