MİT’in Sincar’da yakaladığı 4 terörist Türkiye’ye getirildi

MİT’in operasyonuyla Sincar’da yakalanan 4 terörist Türkiye’ye getirildi.

Güncellenme 22 Nisan 2019 12:53

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonunda yakalanan 4 terörist, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre; yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldı. Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristlerin, Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.

Aktif faaliyet gösterdi

Teröristlerden V.K.'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Biri tecavüzcü çıktı

V.K.'nin, geçen ay Sincar bölgesinde Ezidi ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve PKK/KCK'nın tecavüz olayını örtbas amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği tespit edildi.