MİT'in paketlediği teröristlerden insanlık dışı uygulama

MİT ve jandarma tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirilen 9 YPG/PKK'lı terörist, adliyeye sevk edildi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 14:42

Suriye’de Afrin’in Raco beldesinde yer alan MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanan ve Türkiye’ye getirilen 9 YPG/PKK'lı terörist, Hatay'da adliyeye gönderildi.

İki askerin naaşının kaçırılması olayına karıştılar

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edildiler

Teröristler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçleri teröristlerin sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

MİT, jandarma ortak yakaladı

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde MİT ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Hatay'a getirilmişti.