MİT ve polisten DHKP-C'ye ortak operasyon

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda DHKP-C'nin önemli isimlerinden olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 10:11

Terörist grup DHKP-C'nin Silahlı Propaganda Birliği'nden sorumlu olduğu belirtilen G.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MİT ve polisten ortak operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin Silahlı Propaganda Birliği'nde (SBP) sorumlu düzeyde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucunda, terör örgütü DHKP/C SBP'de sorumlu düzeyde bulunduğu iddia edilen G.S.'nin adresi belirlendi.

Maltepe'deki adrese düzenlenen operasyonda, G.S. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız 2 silah, 32 mermi, özel yazılımla korunaklı hale getirilmiş 2 dizüstü bilgisayar, şifreli program yüklenmiş 4 hafıza kartı ele geçirildi.

6 eş zamanlı operasyon

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için Sultangazi'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, aranan kişilerin adreslerde bulunamadığı bildirildi.