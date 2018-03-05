MİT ve Polis, ABD Büyükelçiliğine olası saldırıyı önledi!

MİT ve terörle mücadele ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucunda ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan DEAŞ'lılar yakalandı.

Güncellenme 05 Mart 2018 17:37

MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin Samsun'da birlikte yürüttüğü çalışmalarda terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları iddia edilen ve Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taga A., Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı.

Sohaıb Qusay Taga A., ve Fernas Hüseyin A., isimli şüpheliler, Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında yakalandı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu iddia edilen Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., ise devam eden operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.